Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında terörün finansına büyük darbe vuruldu.

4 ton 57 kilogram esrar!

Operasyonda dünden beri yapılan çalışma sonucunda 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, basınla bilgi notu paylaştı.

Önceden tespit edilen noktalara operasyon yapıldı

Buna göre; "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" çerçevesinde 29 Eylül tarihnde icrasına başlanan operasyonda istihbari çalışmalar sonucunda önceden belirlenen noktalarda 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yıl başından beri ele geçirilen miktar

Şehir genelinde 1 Ocak tarihinden beri yapılan operasyonlarda ise 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri ve 42 ton 684 kilogram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ve zaman zaman İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen, narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök Hint kenevirinin imha edilmesi sonucu 2 ton 236 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olunduğu bildirildi.

Basın ile paylaşıldı

Ele geçirilen uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığında basın ile paylaşıldı.