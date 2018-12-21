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Terörün bittiği dağlar fotoğrafçılara emanet

Silah seslerinin sustuğu dağların güzellikleri fotoğraflanmayı bekliyor. Terörden temizlenen ve keşfedilmeyi bekleyen dağların fotoğrafını çekmek için fotoğraf sanatçıları Muş’a akın ediyor. Dağları gezen fotoğraf sanatçıları; tarih, kültür, insan ve yaşam fotoğrafları çekmeye başladı.

21 Aralık 2018 Cuma 12:45
Terörün bittiği dağlar fotoğrafçılara emanet

Uzun yıllar terör olayları nedeniyle silah seslerinin yükseldiği Muş dağlarında artık fotoğraf makinelerinin deklanşör sesi yankılanıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Edirne, Muğla ve birçok batı illerinden gelen fotoğraf sanatçıları, Muş’un Varto ilçesine bağlı Kayadelen, Çengilli, Savaşçılar köyleri ve Özdemirler mezrasını gezdi. Buralarda tarih, kültür, yaşam, insan ve doğa fotoğrafı çeken fotoğraf sanatçıları, bölge halkının sıcak misafirperverliğinin şehirlerde olmadığını ifade ettiler. Kendileri ile çeşitli hediyeler getiren fotoğraf sanatçıları, köylü çocukların gönlüne dokundu.

Her zaman gelsinler

Fotoğraf sanatçısı ve Kafile Sorumlusu Fatih Mehmet Özdemir de 6 günlük fotoğraf gezilerinin ilk durağı olan Muş’taki çekimlerini tamamladıklarını belirtti. 2 gündür çok güzel çekimler yaptıklarını ifade eden Özdemir, “Dün Çengilli köyünde fotoğraf çektik, bugün de Özdemirler mezrası ve Varto ilçesine bağlı Kayadelen köyünde fotoğraf çekme fırsatı yakaladık. Türkiye’nin çeşitli illerinden Edirne, İstanbul, Ankara, Bursa ve hatta yurt dışından sadece bu fotoğraf gezisi için Hollanda’dan gelen bir arkadaşımız var. 2 gündür çok güzel çekimler yaptık. Çekimlerimizin asıl amacı; insan, yaşam, köy hayatı, coğrafyanın doğal güzelliklerini çekmektir. Vatandaşlar bu soğuğa rağmen çok sıcak karşılamayla bize bu soğuğu tamamen unutturdular. Bu sıcaklık daha da güzel fotoğraflar çekmemize neden oldu. Buradan sonra 2 gün Bitlis, 2 gün de Van’da çekimler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan fotoğraf çekmeye geldi

25 yıldır yurtdışında olduğunu ve hayatında ilk defa karla tanıştığını ifade eden Öznur Bağcı, “Fatih Özdemir arkadaşımızın düzenlediği tura katılmak istedim. Özellikle buraları kışın görmek istedim. Hollanda’nın Amsterdam kentinden tura katılıyorum. İlk defa geldim. Buradaki insanların sıcakkanlılığı, misafirperverliği, iyi niyetlerini çok sevdim. 25 yıldan beri yurtdışındayım. İlk defa bu sene kara doyduk diyebilirim. Buralarda içtenlik, sadelik, temizlik gördüm. Şehirlerde bulamayacağımız, göremediğimiz insanların çay, yemek ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz Muş halkına. Artık Muş’a arkadaşlarımı da alıp gelmek istiyorum. Buradaki insanların içtenliği beni çok sevindirdi. Onlara bir daha arkadaşlarımı alıp gelmek isterim” diye konuştu. Özdemirler mezrası sakinlerinden Sadullah Özdemir ise, “Bugün Türkiye’nin her tarafından fotoğrafçı arkadaşlar bizi ziyarete geldiler. Gönül ister ki her zaman böyle gelsinler; ülkemizi, mezramızı, köylerimizi çeksinler ve Türkiye’mizin ne kadar güzel bir ülke olduğunu göstersinler. Fotoğrafçılarımız, hayvanlarımızı çektiler, ne şartlar altında mücadele ettiğimizi çektiler” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:45
  1. Van
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Edirne
  6. Bursa
  7. Bitlis
  8. Ankara
  9. Muş

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