SON DAKİKA
Gündem Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün: Raporun yarın tamamlanması bekleniyor
Gündem

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün: Raporun yarın tamamlanması bekleniyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün: Raporun yarın tamamlanması bekleniyor

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gün. Komisyonunun ortak raporunu hazırlayan TBMM’de grubu bulunan partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi, metne son halini vermek üzere yarın beşinci kez toplanıyor. Ortak raporun yazımının tamamlanmasının ardından raporun komisyonda müzakere edilmesi ve TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için komisyonda grubu bulunan partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi yarın beşinci toplantısını yapacak.

Komisyonun ortak raporu için yazım ekibinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya bulunuyor.

Ortak rapor yazım ekibi yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında beşinci toplantısını gerçekleştirecek.

TBMM GENEL KURULU’NA SUNULACAK

Son olarak 19 Ocak’ta bir araya gelen yazım ekibinin toplantısı 3 saat 20 dakika sürmüştü.

Toplantının ardından açıklama yapan Feti Yıldız, taslak metinde uzlaşma sağlandığını belirterek, “Üstünde bir kez daha çalışırız sonra bitiririz” açıklamasını yapmıştı.

Ortak raporun yazımının tamamlanmasının ardından Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda müzakere edilmesi ve ardından TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.

