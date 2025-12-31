"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "2026 yılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu hayata geçirirken, ’Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 2026 yılına girerken, her bir ferde sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik dileyen Duran, 2026 yılının, dış politika ve diplomasi açısından Türkiye için tarihî bir yıl olacağına inandığını belirtti.

"Konut, köy evi ve iş yeri olmak üzere toplamda 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi"

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarının 2025 yılı içerisinde de sarılmaya devam edildiğini belirten Duran, "Geride bıraktığımız yıl, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ve vizyoner liderliğinde; ülkemizin her alanda kararlılıkla ilerlediği, uluslararası alanda etkinliğini daha da artırdığı bir dönem olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, asrın felaketinin ardından yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarında büyük bir başarı kaydedilmiş; devletimizin kriz yönetme kapasitesi açıkça ortaya konmuştur. Konut, köy evi ve iş yeri olmak üzere toplamda 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş; devletimizin kararlılığı ve milletimizin dayanışmasıyla şehirlerimiz daha güvenli ve dirençli bir hâle getirilmiştir. Bu çalışmalar, Türkiye’nin afet yönetimindeki gücünü ve devlet-millet el ele anlayışını bir kez daha göstermiştir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye, bundan sonra da mazlum Filistin halkının davasını savunmayı, adaletin ve insanlığın sesi olmayı sürdürecektir"

Dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların ve insani dramların yaşandığına dikkati çeken Burhanettin Duran, "Özellikle Gazze’de süregelen trajedi hepimizin vicdanında derin bir yara açmıştır. Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmekte yetersiz kaldığı bu tablo, küresel ölçekte adalet ve vicdan ihtiyacını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye, insani diplomasi ve çok taraflı girişimleriyle adil ve kalıcı bir çözüm için uluslararası platformlarda yoğun çaba göstermiştir. Bu süreçte vicdanın ve adaletin safında yer alan Türkiye, bundan sonra da mazlum Filistin halkının davasını savunmayı, adaletin ve insanlığın sesi olmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

"2026 yılının, dış politika ve diplomasi açısından ülkemiz için tarihî bir yıl olacağına inanıyorum"

Yeni yılda Türkiye’nin hedeflerinden ve vizyonundan bahseden Duran, "2026 yılının, dış politika ve diplomasi açısından ülkemiz için tarihî bir yıl olacağına inanıyorum. Türkiye; NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi küresel ölçekte önem taşıyan toplantılara ev sahipliği yapacaktır. Küresel diplomasinin kalbinin atacağı bu zirveler, ülkemizin uluslararası alandaki etkin rolünü pekiştirecek; bölgesel barış, küresel dayanışma ve ortak refah vizyonumuza güçlü katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, üretim gücü, stratejik konumu ve güven veren ekonomisiyle hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini aktaran Duran, önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikaların hayata geçirileceğini; sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı ve savunma sanayii gibi her alanda mega projeleri milletin hizmetine sunacaklarını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz"

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da açıklama yapan Duran, "2026 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirirken, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz. Bu anlayışla; demokrasimizi tahkim eden, kalkınmamızı hızlandıran ve toplumsal huzuru pekiştiren adımları atacağız. Milletimizin ortak iradesi ve güçlü devlet geleneğimizle hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Türkiye’nin iletişim alanında, Türk dünyasından Afrika’ya, Balkanlar’dan Latin Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada dostluk, iş birliği ve gönül köprüleri kurduğunu ifade eden Duran, mesajına şu şekilde devam etti:

"Doğru bilgiyi merkeze alan, barış ve dayanışma eksenli iletişim vizyonumuzu tüm dünyaya taşımaya devam edeceğiz. 2026 yılında da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle; ‘Vatandaşımızı ve dünyayı güvenilir kaynaklar aracılığıyla doğru ve zamanında bilgilendirecek altyapıyı güçlendirmeyi, dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz.’ Bizler de bu vizyon doğrultusunda Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını ve etkisini daha da pekiştiren iletişim faaliyetlerini küresel ölçekte yürüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026 yılının ülkemiz için birlik ve beraberlik içinde başarılarla dolu bir yıl olmasını; dünyada barışın, huzurun ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğe vesile olmasını diliyor; tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."