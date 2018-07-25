Terörle mücadele için hazırlanan yasa TBMM'den geçti. İşte o maddeler...

OHAL sonrasında terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen tasarıya göre, kamudan ihraçlar 3 yıl daha devam edecek. Valiler gerekli gördükleri durumlarda şehirde olağanüstü hal ilan edebilecek. İşte O düzenlemeden bazı başlıklar...

- OHAL sonrası yeni düzenlemeye göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı yasaklayabilecek. Belirli yerlerde ve saatlerde toplantıları yasaklayabilecek.

- Üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu çalışanları hakkında kendi kurumlarınca oluşturulan komisyonca meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

- TMSF terörle bağlantılı şirketlere 3 yıl daha kayyum atayabilecek. Kamudan ihraçlar 3 yıl daha devam edecek. Görevden uzaklaştırılan ve açığa alınan personele savunma hakkı verilecek.