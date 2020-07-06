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Gündem

Teröristlerin vurulması Irak yönetimini rahatsız etti

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, Türkiye’nin Irak'taki askeri operasyonlarına devam etmesi halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurabileceklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:33:00 -
Teröristlerin vurulması Irak yönetimini rahatsız etti

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, Türkiye’nin Irak topraklarındaki askeri operasyonlara son verilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Arap Birliği’ne başvurabileceklerini belirterek, "Elimizde ayrıca ekonomik etki araçları var" dedi.

Sahhaf, açıklamasında, "Irak, bu sorunun görüşülmesi için BMGK’yı acil toplanmaya çağırabilir, Arap Birliği, İslam İşbirliği Örgütü ve diğer kurumlara başvurabiliriz" dedi.

Türkiye’ye ekonomik dahil diğer etki araçlarına da sahip olduklarını dile getiren sözcü, "Irak’ta onlarca Türk ekonomik ve yatırım şirketi bulunuyor, iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllık 16 milyar doları geçiyor" ifadesini kullandı.

Halihazırda Irak’ın sorunu diyalog yoluyla çözüme kavuşturmaya çalıştığını kaydeden Sahhaf, "Tüm bu etki araçları, Irak hükümetinin elindeki kozlar, ama biz bölgenin güvenliğine olumsuz yansıyan bu sorunun aşılması için olası ortak yol olarak halen politik diyalog ve iyi komşululuk ilkelerini değerlendiriyoruz" diye ekledi.

Iraklı diplomat, Türkiye’nin Irak yönetimiyle koordine etmeden gerçekleştirdiği askeri operasyonların aynı zamanda terörle mücadele çabalarını bozduğunu ve sınır bölgede gerilimi tırmandırdığını da sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Behey teres ya toprağına sahip çık yada birak biz gerekeni yapalım.İrak aslında şünü söylemeye çalışıyor pkk yi bitirmeyin gerektiğinde biz bu pkk yı size karşı kullanacağız ona göre.
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Yurt

Gören görmeyen sanki bağımsız bir devletmiş gibi zanneder.pkk gibi diğer teröristlerin yuvası olmuş Irak. Sizi terbiye etmeden bu iş bitmeeez.
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