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Gündem Teröristlerin sığınağı imha edildi
Gündem

Teröristlerin sığınağı imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 16:38:00 -
Teröristlerin sığınağı imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçe kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Özel eğitimli köpeklerle ilçe kırsalında arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınağı tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada dizüstü bilgisayar, güneş paneli, tansiyon ölçüm cihazı, 10 çift spor ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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