Teröristlerin korkulu rüyası... Artık daha güçlü

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği, seri üretimine başlanan "kamikaze drone"lar güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yenilendi.

Türkiye'nin "kamikaze drone"ları şimdiye kadar gerçekleştirilen faaliyetlerde elde ettikleri başarıyla asimetrik harp ve terörle mücadelede etkin rol alacağını ispatladı.

Bu başarıyla yetinmeyen STM, yeni taktik ve saha ihtiyaçları çerçevesinde "kamikaze drone"ları geliştirdi. İlk modeline göre çok daha büyük ve güçlü olarak yenilenen sabit kanatlı kamikaze drone ALPAGU Blok II ile geliştirilen döner kanatlı kamikaze drone KARGU, artırılmış mühimmat kapasiteleri ve yüksek vuruş kabiliyetleriyle hedefleri daha etkin biçimde etkisiz hale getiriyor.

"OPERASYON GÜCÜNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin otonom sistemler konusunda dünyada önemli projelere imza atmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kritik teknolojiler ve özgün mühendislik çözümleri konusunda büyük ilerlemeler kaydettiğini, geliştirdikleri akıllı ve otonom sistemlerin de bu ilerlemeye önemli katkılar sağladığını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yenilenen kamikaze dronelarımız ALPAGU ve KARGU, üstün taktik yetenekleri, özel tasarlanmış yüksek vuruş kabiliyetleri ve yapay zeka teknolojileri sayesinde düşman unsurlara sürpriz saldırılar düzenleyerek operasyon gücüne büyük katkı sağlayacak."

DRONE SÜRÜLERİ DE YOLDA

Yılmaz, STM'nin yapay zeka marifetiyle evrimleşmiş "drone sürülerine" yönelik yürüttüğü çalışmadaki son duruma ilişkin de bilgiler verdi.

Gelişmiş yapay zeka kabiliyetine sahip "otonom drone sürüleri" üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, yakın zamanda çoklu drone gruplarının birlikte görev yapabilmelerini sağlayan projelerini tamamlayacaklarını bildirdi.

VURUŞ KABİLİYETİ DE ARTIRILDI

ALPAGU, ALPAGU Blok II, KARGU ve keşif maksatlı TOGAN'dan oluşan STM'nin otonom drone sistemleri, gelişmiş görüntü işleme ve yapay zeka algoritması, üstün kamera sistemleri ve farklı tipte patlayıcı seçenekleriyle dikkati çekiyor.

Yeni "kamikaze drone" ALPAGU Blok II, optimize edilmiş aerodinamik tasarımı, artırılmış mühimmat kapasitesi ve gelişmiş hedef işaretleme sistemleriyle tehditlerin daha etkin şekilde bertaraf edilmesiyle öne çıkıyor.

ALPAGU Blok II'nin bir başka dikkat çekici özelliği ise araca veya zemine monteli çoklu fırlatıcı sistemiyle aynı anda birden fazla atılabilme kabiliyetine sahip olması. Bu özelliği sayesinde kalekol gibi yüksek güvenlikli alanlar veya kara araçları ve deniz platformları üzerine monte edilerek istenildiği takdirde tekrar kullanılabilecek.

Döner kanatlı "kamikaze drone"KARGU'da ise yenilenen tasarım ve farklı tipte patlayıcı taşıyabilme kabiliyetleri öne çıkıyor.

İLK KEZ SERGİLENECEK

Yenilenen "kamikaze drone"lar, 25-29 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek Eurasia Airshow'da ilk kez sergilenecek. STM, ticari ve askeri havacılık sektörünün global ve bölgesel oyuncularını, savunma sanayisinin lider markalarını bir araya getirecek Eurasia Airshow'da, askeri, sivil havacılık çözümlerini; uzay çalışmaları alanında geliştirdiği ürünleri tanıtacak.