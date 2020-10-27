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Yerel Teröristlerin etkisiz hale getirildiği İskenderun'da orman yangını
Yerel

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği İskenderun'da orman yangını

Dün 3 teröristin öldüğü Hatay'ın İskenderun ilçesinde bugün orman yangını çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:38:00 -
Teröristlerin etkisiz hale getirildiği İskenderun'da orman yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Ekipler ihbarı alır almaz bölgeye hareket ederken, söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş'tan gelen ekipler de katıldı.

İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan 'Ateşin Çocukları' insiyatifi, geçtiğimiz haftalarda Hatay'da birçok noktada yangın çıkarmıştı. Yangın günlerce sürerken, yaşam alanlarına inmişti. Birçok insan evini, arabasını, dükkanını kaybederken, sorumluları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Terör örgütü PKK'nın Amanos üzerinden bölgede sabotaj saldırıları planladığı öğrenilmişti.

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Yorumlar

Adnan

Cehennem ateşinin odunları.
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