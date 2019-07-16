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Teröristlerin bombasıyla şehit olan kardeşlerin ismini bile anmadılar! PKK paçavrası faili yine gizledi

PKK savunucusu BirGün, dün Tunceli’de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümüne sebebiyet veren EYP’yi döşeyenlere “PKK’lı terörist” diyemedi. Haberi “Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama” olarak paylaşan BirGün, teröristlerin katlettiği Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ismini dahi anmadı.

16 Temmuz 2019 Salı 13:56
Teröristlerin bombasıyla şehit olan kardeşlerin ismini bile anmadılar! PKK paçavrası faili yine gizledi

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Dün Tunceli kırsalında teröristlerce araziye döşenen El Yapımı Patlayıcı’nın infilak etmesiyle, Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler hayatını kaybetmişti. Devlet karşıtı oluşumları ve PKK faaliyetlerini yayma görevini üstlenen BirGün paçavrası, patlamaya PKK’nın neden olduğunu belirtemediği haberde patlamanın “Bilinmeyen bir nedenle” meydana geldiğini söyledi.

PKK destekçisi BirGün, katledilen kardeşlerin ismini bile anmadı

Patlamanın PKK tarafından döşenen EYP’ler sebebiyle gerçekleştiğini açıklamayan paçavra, “Dersim’in Ovacık ilçesinde 2 çocuğun hayvan otlattığı yaylada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.” ifadelerini kullandı. Patlamada hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ismini bile anmayan BirGün’ün, “Çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Tedavi altına alınan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.” ifadelerini kullanması, halkın tepkisini çekti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:56
  1. Tunceli
  2. BirGün
  3. PKK
  4. Ayaz
  5. Nupelda

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