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Aktüel Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi
Aktüel

Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi

Sızma girişiminde bulunan teröristler ile Suriye Milli Ordusu arasında çatışma yaşandığı bildirildi - Güvenlik kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "çatışmaların Ayn İsa'da gerçekleştiği"ne yönelik ifadenin gerçeği yansıtmadığını, olayın Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinin güneyinde gerçekleştiğini belirtti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:54:43 -
Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi

ANKARA (AA) - Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler ile Suriye Milli Ordusu arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PYD/YPG/PKK’lı teröristler, Suriye'de Türkiye’nin sorumluluk sahasında bulunan M-4 kara yolunun kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Muallak ve Saida köylerinin güneyinde sızma girişiminde bulundu.

Sızma girişiminin tespit edilmesinin ardından söz konusu bölgede teröristler ile Suriye Milli Ordusu unsurları arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "çatışmaların Ayn İsa'da gerçekleştiği"ne yönelik ifadenin gerçeği yansıtmadığını, olayın Barış Pınarı bölgesinin içinde bulunan Tel Abyad ilçesinin güneyinde gerçekleştiğini belirtti.

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