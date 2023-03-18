Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili bomba iddia: CHP heyetiyle görüşmeye gidiyorlardı

Diyarbakır cezaevinde 7 yıl işkence gören Abdurrahim Semavi, katıldığı YouTube yayınında Duhok'ta düşen ve PKK'lı teröristleri taşıyan helikopterle ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Helikopterdeki PKK'lıların CHP heyetiyle görüşmeye gittiğini iddia eden Semavi, "CHP'nin yetkilileri şu anda Süleymaniye'de. Sembolik bir görüşme için gidiyor gözüküyorlar fakat CHP'lilerle görüşmeye giden yetkililer var. Bunu ilk kez görsel bir medyada ben söylemiş olayım. CNN’i, NTV’si, Haber Türk’ü farklı yorumlar yapadursunlar ama bunlar net bilgidir" diye konuştu.