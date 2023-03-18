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Gündem Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili bomba iddia: CHP heyetiyle görüşmeye gidiyorlardı
Gündem

Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili bomba iddia: CHP heyetiyle görüşmeye gidiyorlardı

PKK'lı teröristleri taşıyan helikopterin Duhok'ta düşmesiyle ilgili gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Helikopterdeki teröristlerin CHP heyetiyle görüşmeye gittiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 16:20:00 - 2023-03-18 16:24:28

Diyarbakır cezaevinde 7 yıl işkence gören Abdurrahim Semavi, katıldığı YouTube yayınında Duhok'ta düşen ve PKK'lı teröristleri taşıyan helikopterle ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Helikopterdeki PKK'lıların CHP heyetiyle görüşmeye gittiğini iddia eden Semavi, "CHP'nin yetkilileri şu anda Süleymaniye'de. Sembolik bir görüşme için gidiyor gözüküyorlar fakat CHP'lilerle görüşmeye giden yetkililer var. Bunu ilk kez görsel bir medyada ben söylemiş olayım. CNN’i, NTV’si, Haber Türk’ü farklı yorumlar yapadursunlar ama bunlar net bilgidir" diye konuştu.

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