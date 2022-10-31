Teröristleri güzellemişti! Netflix Selahattin Demirtaş'ın "Seher" kitabının reklamını yaptı
Çin-Tayvan ortak yapımı Netflix dizisi 'Shards Of Her' dizisinde, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın teröristleri güzellediği "Seher" adlı kitabın reklamı yapıldı.
Yeniakit.com.tr
Netflix'te, Selahattin Demirtaş'ın, 2016'da Ankara Kızılay’da 38 kişinin hayatını kaybettiği, 19’u ağır 125 kişinin yaralandığı saldırıda PKK’nın canlı bomba olarak kullandığı terörist Seher Çağla Demir’e atfettiği "Seher" adlı kitabın reklamı yapıldı.
Tayvan ve Çin ortak yapımı olan 'Shards Of Her' adlı Netflix dizisinin birinci sezonunun ilk bölümünde HDP'nin cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a gönderme yapıldı.
Dizinin başrolünde Seher adlı karakter yer alırken, Demirtaş'ın PKK’nın canlı bomba olarak kullandığı terörist Seher Çağla Demir’e atfettiği "Seher" adlı kitabının reklamı yapıldı.
Dizide, komadan uyanan bir yetenek avcısının hikayesi ele alınıyor.