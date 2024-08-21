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Gündem Teröristlere rahat yok! PKK’ya ağır tokat
Gündem

Teröristlere rahat yok! PKK’ya ağır tokat

Yeniakit Publisher
2024-08-21 12:02:00 -
Teröristlere rahat yok! PKK’ya ağır tokat

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 7 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.

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