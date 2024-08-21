Teröristlere rahat yok! PKK’ya ağır tokat
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 7 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık açıklamasında, “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.
{relation id:1878394 slug:'turkiyeden-pkkya-karsi-tarihi-hamle-kanser-hucresine-ikili-nester-vurulacak'}