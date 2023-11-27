Teröristlere KAHRAMANLAR-30 darbesi: 63 mağara imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-30' operasyonlarında; 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi." ifadelerini kullandı.
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