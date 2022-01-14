Teröristlere ilaç ve tedavi yardımı! TTB'yi 'PKK tabipleri' yapmışlar

Terör kamplarında çekilen fotoğrafları, ölü ele geçirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın üzerinden çıkan HDP milletvekili Semra Güzel'in Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile olan ilişkisi de ortaya çıktı. Semra Güzel Türk Tabipleri Birliği'nin Diyarbakır Şube Eşbaşkanlığını yaptığı dönemde PKK'ya destek için imza toplayan doktorların başında geliyordu.

Hendek terörünü destekleyen Semra Güzel daha sonra PKK bağlantıları nedeniyle KHK kapsamında görevinden ihraç edildi. Çeşitli davalardaki iddianamelerde yer alan bilgilere göre; Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı terörist Volkan Bora'nın etkisiz hale getirildiği 29 Nisan 2017'deki operasyondan yaralı olarak kaçan "Bezar" kod adlı Abuzer Arıca isimli teröristi de HDP eski Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım bulup tedavi etti.

O da TTB üyesi

Yıldırım'ın da, TTB'ye bağlı Adıyaman Tabip Odası'nda iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptığı öğrenildi. Behçet Yıldırım'ın gözaltına alınması sonrasında yapılan aramada Yıldırım'ın telefonunda da Volkan Bora'nın fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.