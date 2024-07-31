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Avrupa Teröristlere çıt çıkaramadılar! Siyonist destekçisi Almanya’dan komik çağrı
Avrupa

Teröristlere çıt çıkaramadılar! Siyonist destekçisi Almanya’dan komik çağrı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 15:31:00 -
Teröristlere çıt çıkaramadılar! Siyonist destekçisi Almanya’dan komik çağrı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Tüm aktörleri azami itidal göstermeye çağırıyoruz; kısasa kısas mantığı yanlış yoldur” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Tüm aktörleri azami itidal göstermeye çağırıyoruz; kısasa kısas mantığı yanlış yoldur” dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da daha fazla tırmanıştan ve bölgesel bir yangından kaçınmanın elzem olduğunu belirtti. Fischer, “Tüm aktörleri azami itidal göstermeye çağırıyoruz; kısasa kısas mantığı yanlış yoldur” ifadelerini kullandı.

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