Teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
Pençe Harekâtı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
12 Temmuz 2019 Cuma 16:48
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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