Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da ezan sesleri!
TSK ve SMO tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ilçe merkezinin bir kısmı alındı. İlçede kontrol sağlanmasının ardından, minarelerden ezan sesleri yükseldi!..13 Ekim 2019 Pazar 15:45
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) bugün Tel Abyad ilçe merkezinin bir kısmını teröristlerden arındırdı.
Harekatın 5’inci gününde Tel Abyad’dan gelen müjdeli haber sonrası, beldenin Müslümanlar tarafından kontrol altına alındığı tescillendi...
Teröristler arındırıldıktan sonra, Tel Abyad ilçesindeki minarelerden ezan sesleri yükseldi!
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