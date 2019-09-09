Teröristlerden 'ortak devriye' açıklaması!

DSG Sözcüsü Kino Gabriel, TSK ve ABD askeri unsurlarınca gerçekleştirilen müşterek devriyeye ilişkin, “DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonla aramızda sağlanan protokolün bir parçasıdır" dedi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Kino Gabriel, oluşturulması planlanan “Güvenli Bölge” kapsamında güçlerini ve ağır silahlarını sınırdan uzaklaştırdıklarını, Gıre Spi’den Sere Kaniye kadar olan bölgede ise mevzileri ortadan kaldırdıklarını söyledi.

"Protokolün bir parçasıdır"

Rudaw'da yer alan habere göre söz konusu bölgede icra edilen helikopter uçuşları ve ortak karadan devriyelerin, DSG, ABD ve Türkiye’nin üzerinde uzlaştığı ortak plan doğrultusunda sınır bölgelerinin güvenliğini amaçladığını belirten Gabriel, şunları kaydetti:

“Bu plan DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonla aramızda sağlanan protokolün bir parçasıdır ve birkaç aşamadan oluşuyor. Güçlerimizin ve ağır silahların geri çekilmesi, bölgede başat olmayan bazı noktaların kaldırılması, havadan ve karadan ortak devrileler gibi. Türkiye ve ABD askeri güçleri bu bölgede karadan devriyeye başladı ve bu devriye Gıre Spi ile See Kaniye arasındaki bölgede gözlem yaptı.”

Kino Gabriel, “Ortak devriyelerin amacı bu bölgenin güvenliğini sağlamaktır. Ayrıca DSG’ye de daha çok DAEŞ’e karşı mücadeleye odaklanma fırsatı veriyor. Bu fırsat sayesinde DAEŞ’in tehlike arzeden uyuyan hücrelerine karşı daha aktif mücadele yürütebileceğiz.” ifadelerini kullandı.