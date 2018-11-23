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Teröristlerden iğrenç uygulama! Eğer kadının hamile kaldığı anlaşılmazsa...

ABD güdümündeki terör örgütü PKK, örgüt içinde hamile kalan kadınların çocuklarını kürtaj ile alıyor. Eğer hamilelik anlaşılmazsa, çocuklar bölge halkına para karşılığında satılıyor. Satılamayan çocuklarsa militan olarak yetiştiriliyor.

23 Kasım 2018 Cuma 11:35
Teröristlerden iğrenç uygulama! Eğer kadının hamile kaldığı anlaşılmazsa...

Bölücü terör örgütü PKK/KCK içinde doğan çocukların para karşılığı satıldığı ya da örgüt için yetiştirildiği, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin çeşitli tarihlerde verdikleri ifadelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK, örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürüyor.

Bu çocukları tehdit, tecavüz ve baskıyla sindirerek örgütün kanlı emelleri için pasifize eden teröristlerin insan hayatını hiçe sayan yöntemleri, örgütten kaçan ya da güvenlik güçlerine teslim olanların ifadeleriyle gözler önüne seriliyor. 

Fark edilmezse ya satılıyor ya da yetiştiriliyor

Tecavüz sonrası hamileliklerin fark edilmesi halinde bebeklerin kürtajla alınarak herhangi bir yere gömüldüğü, fark edilmeyen hamilelik sonrası doğan bebeklerin ise ya bölge halkına satıldığı ya da yetiştirilmek üzere örgüt içinde tutulduğu kadın teröristlerin ifadelerine yansıyor.

"Satılamayanlar militan yapılıyor"

Teröristlerden L.T, nisan ayında verdiği ifadesinde 3 Ocak-5 Temmuz 2017 tarihlerinde Suriye'nin Kamışlı bölgesindeki hastanede görevlendirildiğini söyledi.

Hastanede nöbetçi olduğu gün bir terörist tarafından saldırıya uğradığını belirten L.T, şunları kaydetti:

"Bir örgüt üyesinin tecavüzüne uğradım ve hamile kaldım. Suriye'nin Rumeylan bölgesinde hamile bakımevine gönderildim. Burada doğum yaptıktan sonra çocuğuma el konuldu. Çocuğumun para karşılığında Avrupa'da bir ülkeye satıldığını öğrendim. Ben oradayken birçok çocuğun para karşılığında satıldığını gördüm. Satılamayan çocuklar ise terör örgütü için militan olarak yetiştiriliyordu."

"Kürtajla çocuklar alınıyor" 

Teröristlerden A.İ, ifadesinde 12 Kasım 2016-15 Temmuz 2017 tarihlerinde Suriye'deki cezaevinde özellikle erkek ve kadın teröristlere işkence yapıldığını anlattı.

A.İ. "Tecavüze uğrayıp hamile kalan kadın teröristlerden kürtaj yöntemiyle çocukları alınır, ölü doğan çocuklar herhangi bir yere gömülürdü. Sağ doğan çocuklar ise bölge halkına para karşılığında satılırdı." dedi.

Teröristlerden M.A, ifadesinde örgütte bir yıla yakın süre görev yaptığını, bu sırada bir teröristin tecavüzüne uğradığını söyledi.

Bir süre sonra hamile kaldığını öğrendiğini belirten M.A, "Çocuğum doğduktan sonra örgüt tarafından kaçırıldı. Sonrasında herhangi bir haber alamadım. Satıldığını duydum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:35
  1. PKK
  2. terör örgütü
  3. kürtaj

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