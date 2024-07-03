  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yasaya karşılar ama! Köpekleri göz göre göre öldürüyorlar

Heyette önemli isimler var! Başkan Erdoğan Astana’ya uçtu

Kayseri ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan senkronize provokasyonda aktörler belli! İçeride sabıkalılar dışarıda PKK’lılar

Sinan Ateş’i öldüren mermiler tetikçinin silahından değil! Cinayeti kayıp silah çözecek

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bu nasıl bir rezillik böyle! Sözde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan büyük skandal! Lanet olsun

Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz

Merih Demiral, Mert Günok resmen çıldırttı! Avrupalılar inanamadı: Türklerin rüya gecesi: Belli oldu artık…

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 'O sürece girdik' diyerek duyurdu

Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu! Kirada olan vatandaşların artık işi daha da zor
Gündem Teröristlerden büyük alçaklık! Köyleri ateşe vermeye başladılar
Gündem

Teröristlerden büyük alçaklık! Köyleri ateşe vermeye başladılar

Yeniakit Publisher
2024-07-03 12:59:00 - 2024-07-03 14:06:10

PKK'lı teröristler Irak'ta köyleri ateşe vermeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı bölgedeki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.

Teröristler ne yaparsa yapsın kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

PKK/KCK'ya büyük darbe: Cezaevi dış koordinasyon sorumlusu paketlendi.
PKK/KCK'ya büyük darbe: Cezaevi dış koordinasyon sorumlusu paketlendi.

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK/KCK'ya büyük darbe: Cezaevi dış koordinasyon sorumlusu paketlendi.

MİT enselerinde! PKK’nın İsveç sorumlusu bakın nerede enselendi
MİT enselerinde! PKK’nın İsveç sorumlusu bakın nerede enselendi

Gündem

MİT enselerinde! PKK’nın İsveç sorumlusu bakın nerede enselendi

Kayseri ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan senkronize provokasyonda aktörler belli! İçeride sabıkalılar dışarıda PKK’lılar
Kayseri ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan senkronize provokasyonda aktörler belli! İçeride sabıkalılar dışarıda PKK’lılar

Gündem

Kayseri ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan senkronize provokasyonda aktörler belli! İçeride sabıkalılar dışarıda PKK’lılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23