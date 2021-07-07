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Gündem Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı
Gündem

Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı. Ölen veya yaralananın olmadığı keskin nişancı saldırısında ambulansın camı ve içindeki sağlık teçhizatında hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 11:20:00 -
Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin, bir anne ve hasta kızını taşıyan ambulansa ateş açması sonucu aracın camı ve içindeki sağlık teçhizatında hasar meydana geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki "Barış Pınarı Bölgesi"nde, güvenliğin sağlanmasının yanı sıra halkın sağlık, eğitim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerini sürdürüyor.

Özellikle hastane ve sağlık ocaklarının bulunmadığı bölgelerde TSK unsurları devreye giriyor, buralarda vatandaşlara sağlık taramaları yapılıyor, hastaneye gitmesi gerekenler ambulanslarla sevk ediliyor.

Bu kapsamda TSK tarafından Tel Abyad ilçesinin uluslararası M-4 yoluna en yakın konumundaki Tel Zikero köyünde sağlık taraması yapıldı. Muayene ve kontrollerde 2 yaşındaki bir bebeğin ileri tetkik ve tedavi için hastaneye götürülmesi gerektiği tespit edildi. Bebek ve annesini hastaneye götürmek üzere yola çıkan TSK'ya ait ambulansa M-4 güneyindeki teröristler tarafından keskin nişancı atışı gerçekleştirildi.

Ölen veya yaralananın olmadığı saldırıda ambulansın camı ve içerisindeki sağlık teçhizatında hasar oluştu.

 

 

 

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