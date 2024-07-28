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Gündem Teröristler Yunanistan'a kaçarken enselendi!
Gündem

Teröristler Yunanistan'a kaçarken enselendi!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 11:50:00 -
Teröristler Yunanistan'a kaçarken enselendi!

Yunanistan'a kaçarken enselenen 2'si terör örgütü üyesi 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, içerisinde 4 kişi bulunan otomobili sınıra yakın bölgede durdurdu.

Şüphelilerden birinin terör örgütü PKK, birinin FETÖ üyesi olduğu, bir şüphelinin de "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Araç sürücüsü S.Ç. de "insan kaçakçılığı" iddiasıyla diğer şüphelilerle gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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