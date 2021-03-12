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Dünya Teröristler yine sivillere saldırdı! Yaralılar var
Dünya

Teröristler yine sivillere saldırdı! Yaralılar var

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'da Filistinli sivillere saldırdı. Olaylarda 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 16:42:00 -
Teröristler yine sivillere saldırdı! Yaralılar var

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, Nablus kentinin batısındaki Beyt Decin beldesi başta olmak üzere Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Beyt Decin’de göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin kullandığı gerçek ve plastik mermiyle 3 Filistinlinin yaralandığını belirten tanıklar, göz yaşartıcı gazdan da onlarca Filistinlinin etkilendiğini ifade etti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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