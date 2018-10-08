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Teröristler 'Yerli Göz' ile vurulacak

Komando Birliklerine ait silahların elektro-optik nişangâhlar ile donatılmasında önemli aşama geçildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:17
Teröristler 'Yerli Göz' ile vurulacak

ASELSAN’ın A bülten dergisinde yayınlanan bilgilere göre 2017 yılında; Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM) ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile bir tedarik anlaşması imzalanmıştı. Bu proje çerçevesinde ilk ürünlerin teslimatı; fabrika testlerini müteakip Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birliği’nde (ATUNEB) gerçekleştirilen dayanım ve atış performansı testleri ardından başarı ile tamamlandı.

Projenin ilk seri üretim cihazlarının saha testlerine MGEO Sektör Başkanı ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Elagöz, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, SSB Anayurt Güvenliği Grup Başkanı Halil İbrahim Öztürk, KKK Teknoloji ve Proje Yönetim Daire Başkanı Albay Abdulmuttalip Dürer katıldı.

KAYNAK: C4DEFENCE

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:17
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