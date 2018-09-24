Teröristler silah ve mühimmatı bırakıp kaçtılar

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinden gelerek Hakkari sınırındaki üs bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen bir grup teröristin, sınırda görevli birliklerin açtıkları ateş nedeniyle silahlarını bırakıp kaçtığı belirlendi.

Bölgede yapılan aramalarda bir AT-4 roket, 5 roketatar mermisi ve bunlara ait sevk fişekleri bulundu.