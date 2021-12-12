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Gündem Teröristler patır patır dökülüyor! SİHA’lar dağları deldi
Gündem

Teröristler patır patır dökülüyor! SİHA’lar dağları deldi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve SİHA'lar tarih yazmaya devam ediyor. Avaşin’de komandolarımız 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:20:00 -
Teröristler patır patır dökülüyor! SİHA’lar dağları deldi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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