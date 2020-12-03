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Dünya Teröristler onlarca sivili yaraladı
Dünya

Teröristler onlarca sivili yaraladı

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'da gösteri yapan 32 Filistinliyi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:33:00 -
Teröristler onlarca sivili yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli grupların çağrısı üzerine işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Er-Ras bölgesinde İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa etme planına karşı gösteri düzenlendi.

Gösteriye Filistin’e verdikleri destekle bilinen Ortodoks Yahudi “Neturei Karta” cemaati üyelerinin de katıldığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiği belirtildi. Müdahale sırasında 32 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre, yaralananlar arasında Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf da bulunuyor.

Yahudi yerleşimciler, pazartesi günü Er-Ras bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerine el koymaya çalışmıştı. Bölgede hafriyat çalışmaları başlatan Yahudi yerleşimcilere Filistinliler tepki göstermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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