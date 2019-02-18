Teröristler ne yapacağını şaşırdı: Size petrolden pay veririz

Terör örgütü PYD'nin yan kuruluşu TEV-DEM Diploması Komitesi Sorumlusu Aldar Xelil (Halil), DAEŞ'le savaş bittiğinde Suriyeli Kürtleri yüzüstü bırakmamaları ve Türkiye'den korunabilmelerine yönelik uluslararası güç kurulmasına yardımcı olmaları için Avrupa'ya çağrı yaptı.

Paris'te Fransa Haber Ajansı AFP'ye röportaj veren terör örgütünün yan kolu Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Diplomatik İlişkiler Sorumlusu Aldar Xelil (Halil), Avrupalı güçlerin Kürtlere yönelik siyasi ve ahlaki sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.

ABD ya da Avrupa'nın koruma sağlamaması halinde terör örgütü YPG/PYD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'den koruma talep etmek zorunda kalacağını belirten Xelil, "Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmemesi bizi alenen yüzüstü bırakması anlamına gelir" dedi.

"BM'ye uçuşa yasak bölgeeli uluslararası güç tasarısı sunun"

Türkiye sınırında tampon bölge kurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler'de (BM) çalışma yürütülmesi için özellikle Fransa'ya çağrı yaptıklarını belirten Xelil, "Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ne, bizim koruma altına alınmamız konusunda bizimle Türkler arasına uluslararası güç konuşlandırılmasını ve bu kapsamda hava sahamızın da korunmasını öneren bir karar tasarısı sunabilir" diye konuştu.

Esed ile anlaşmanın şartları

TEV-DEM yetkilisi, Kürtlerin Batılı müttefikleri devreye gimezse Esed'den koruma talep etmeye yöneleceklerini belirtirken Şam'la olası anlaşmanın şartlarından da bahsetti:

"Suriye ordusunun komutasına gireriz"

"Suriye rejimiyle anlaşmaya mecbur kalırız, onlar da askerlerini sınır boyunca konuşlandırıp bizi korurlar."

"Özerkliği korumakta ısrar ederiz ve sınır muhafızlarının Kürt olmasını isteriz. Suriye ordusunun emir komuta zincirine girerler ama bizim birliklerimizden oluşurlar.Karşılığında Suriye rejimine ellerindeki petrol gelirlerinden pay veririz."

"Suriye bayrağını göndere çekeriz"

"Rejimin bayrağını dalgalandırmayı da kabul edebiliriz."

Esed, pazar günü yaptığı açıklamada, YPG'yi Suriye devletinden başkasının koruyamayacağını belirtirken, her türlü ademi merkeziyetçiliği reddetmişti.