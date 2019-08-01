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Teröristler birbirine girdi: Kolaysa gelin siz yapın

TSK'nın yürüttüğü başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen PKK'lı teröristlerin, örgüt elebaşlarına''Oturduğunuz yerden talimat vermek kolay, gelin siz yapın da görelim" diyerek isyan ettikleri öğrenildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Teröristler birbirine girdi: Kolaysa gelin siz yapın

TSK'nın yurt içinde ve yurt dışında başarıyla sürdürdüğü operasyonların teröristleri nasıl zor durumda bıraktığı talimatlarına yansıdı.

Saklandıkları inlerde terör örgütü mensuplarının durumundan bihaber olan elebaşıların; tim komutanlarının acemice hata yaptıkları, emirlerini dinletemedikleri, eylemleri iyi planlayamadıkları, kafalarının çalışmadığı eleştirisini getirerek bu yüzden genç teröristlerin önünün açılması yönünde adımlar atılması, örgütte artan firarların önüne geçmek için motivasyonu artırıcı konuşmalar ve faaliyetler yapılması, gerekirse sert tedbirler alınması ve infaz dâhil cezaların uygulanması şeklinde talimatlar verdikleri bilgisi alındı.

''Kolaysa kendin yap"

Güvenlik kaynakları tarafından terör örgütü mensuplarının ''Oturduğunuz yerden talimat vermesi kolay, gelin siz yapın da görelim.'' cevaplarıyla elebaşılara isyan ettikleri, örgüt içinde korku ve panikle beraber lojistik ihtiyaçların da zirveye ulaştığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
  1. pkk
  2. pkk terörist

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