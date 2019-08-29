0553 313 94 23

Teröristler Afrin'e saldırdı! TSK karşılık verdi

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin'in güneyindeki Kimar bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıya TSK obüsleri sert bir şekilde karşılık verdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:12
Teröristler Afrin'e saldırdı! TSK karşılık verdi

Türkiye ve ABD bu ay başında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı ancak YPG/PKK saldırmaya devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK ve ÖSO arasında şiddetli çatışmalar yaşandı, çatışmaya TSK obüsleri de karşılık verdi.

Güvenli bölge anlaşmasının ardından ABD, terör örgütlerinin çekilmeye başladığını belirtmişti.

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini de sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

YPG/PKK saldırılarına devam ediyor

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Bab'ın batısında ÖSO'nun kontrolündeki Diklabaş köyüne sızma amaçlı saldırılar düzenledi. Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı. Eş zamanlı olarak YPG/PKK, Azez'in güneyindeki Kefer Karşın bölgesinden ÖSO'ya saldırdı, ÖSO bu girişimi geri püskürttü.

Afrin'e saldırdı, TSK obüslerle karşılık verdi

Dün gece YPG/PKK, Afrin'in güneyindeki Kimar bölgesinde de muhaliflere saldırı düzenledi. ÖSO, bu saldırılara da aynı şekilde karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri obüsleri de YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:12
  1. TSK
  2. Afrin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tariş kuru incir alım fiyatlarını açıkladı
    1. Tariş kuru incir alım fiyatlarını..
    2. Çorum'da kazı çalışmasında kemik..
    3. TEB’den emeklilere özel ihtiyaç..
    4. Manisa, Arapların sağlıkta yeni..
    5. Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa..
    6. "PKK son çırpınışlarını sergilemektedir"
    7. Esad rejimi, İdlib’de ilerleyişini..
    8. "Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir..
    9. Vali Çağatay 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    10. CHP'li başkan hakkında suç duyurusu
    11. Tatvan’da yol yapım çalışmaları
    12. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    13. GTO Başkanlarından 30 Ağustos mesajı
    14. Başkan Tanğlay 30 Ağustos Zafer..
    15. AKBEM öğrencileri sihirbaz ve..
    16. Hilmi Güler heyelan bölgesinde
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. Borsa ilk yarıda yükseldi
    19. Bitlis Belediyesinden iş sağlığı ve..
    20. Vatandaşların gözdesi Şehir Parkı..
    21. Sahil ve koylar denetimli serbestlik..
    22. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    23. Terör sevici AB'den görevden alınan..
    24. "Şerbet-i Fünun" projesiyle Trakya..
    25. İstanbullular dikkat! Yarın ücretsiz
    26. Denetimli serbestlik yükümlüleri..
    27. Günün ilk yarısında en çok değer..
    28. ROBOİK yarışmasında final heyecanı
    29. Karadere Sulama Tesisi ile 588 dekar..
    30. Beden saatini yeniden kurmanın..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı