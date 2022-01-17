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Siyaset Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil soruldu! CHP'li Öztrak sinirlerine hakim olamadı
Siyaset

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil soruldu! CHP'li Öztrak sinirlerine hakim olamadı

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le ilgili soruya net cevap veremeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın mensubunun sorusuna sinirle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 20:35:00 -
Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil soruldu! CHP'li Öztrak sinirlerine hakim olamadı

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için CHP'nin fezleke ile ilgili kararı belli olurken, aynı sorunun tekrar sorulması Faik Öztrak'ı kızdırdı.

Öldürülen PKK'lı teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması, kamuoyunun gündemine oturdu. Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi, TBMM'ye ulaştı.

CHP'nin fezleke kararı

AK Parti ve MHP, Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için gerekenin yapılacağını beyan ederken CHP'nin bu konudaki tavrı merakla bekleniyordu. Bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplarken sorulan sorular arasında Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi de vardı.

Basın mensubuna kızdı

İlk sorulan soruda HDP'li Güzel'in vekilliğin düşürülmesi için parti olarak tavırlarını net bir şekilde ifade etmeyen CHP'li Öztrak, aynı soru bir kez daha sorulunca "Terör kırmızı çizgimiz, elinde silahla poz veren bir teröristle poz veren biriyle fotoğraf çektirmeyiz diyorsak, ardından da gereğini yapacağız diyorsak meramımızı çok iyi anlatıyoruz. Lafın tamamı akıllıya söylenmez." diyerek soruyu soran basın mensubuna kızdı.

 

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