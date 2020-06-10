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Gündem

Teröristin ailesine taziyeye giden YPG/PKK'lı teröristlere şok

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Amude ilçesinde 2 yıl önce kandırılarak terör örgütü YPG/PKK saflarına katılan 23 yaşındaki terörist Elçi İbrahim Sleyfi'nin ölüm haberini alan ailesi, taziyeye gelen teröristleri kovarak tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:26:00 -
Teröristin ailesine taziyeye giden YPG/PKK'lı teröristlere şok

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Amude ilçesinde yaşayan Sleyfi ailesi, 2 yıl önce YPG/PKK saflarına kandırılarak katılan çocuklarının ölüm haberiyle terör örgütüne öfke kustu.

23 yaşındaki terörist Elçi İbrahim Sleyfi'den uzun zamandır haber alamayan aile, çocuklarının 1 yıl önce öldüğünü öğrendikten sonra dün taziyeye gelen YPG/PKK'lı teröristleri kovdu.

Çocuklarının mağdur olduğunu savunan aile, taziye çadırında YPG/PKK'lılarca asılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini de parçaladı.

Aileyi tehdit ettiler

Aileyi tehdit eden YPG/PKK’lılar, teröristin cesedini henüz teslim etmedi.

YPG/PKK, Suriye'de devam eden iç savaş boyunca işgal ettiği bölgelerde binlerce genci kandırarak veya kaçırarak saflarına katmıştı.

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