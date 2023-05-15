Teröriste 'şehit' diyen Hasan Cemal'e sandık tokadı!
HDP'nin paravanı Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan terör sevici Hasan Cemal, sandığa gömüldü.
Türkiye sandık başına giderek milli-manevi değerlerini hedef alanları sandığa gömdü.
Bir ayağı Kandil’de bir ayağı TBMM'de olmayı hayal eden Hasan Cemal, HDP'nin paravanı Yeşil Sol Parti'den milletvekili seçilemedi.
Kandil’de bebek katili Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı önünde teröristlerle fotoğrafları olan, öldürülen teröristleri "şehit" diye anan Hasan Cemal, YSP'nin Ankara 1.Bölge 2.sıradan adayıydı.
Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Yeşil Sol Parti Ankara 1. bölgeden milletvekili çıkaramadı.
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