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Teröristbaşının mektubu sonrası Apo'nun kardeşinden açıklama! "İmamoğlu mesaj vermedi, CHP Kürtler için..."

PKK'lı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, "Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur" diye konuştu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
Teröristbaşının mektubu sonrası Apo'nun kardeşinden açıklama! "İmamoğlu mesaj vermedi, CHP Kürtler için..."

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, TRT Kurdi'ye İstanbul seçimlerini değerlendirdi. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Öcalan, "Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptı. HDP de konuya ilişkin yaptığı açıklamada 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

"CHP'nin Kürtler için projesi yoktur"

Öcalan'ın çağrısının hatırlatılması üzerine Osman Öcalan, "Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur" diye konuştu.

"Kürtler Öcalan'ı dinleyecek"

"CHP Kürtlere yakın değil olmadı ve sadece Türkleri ileri sürdü, tuttu. Kürtleri ciddiye almadılar ve hesap dahi edilmedi. Ve Kürtler hiçbiriyle sormadılar" diyen Osman Öcalan, Kürtlerin Öcalan'ı dinleyeceklerini söyledi.

Osman Öcalan, "Kürtler Türkiye'den ayrılmak istemiyor ve kesinlikle düşman değiliz ne Türkiye'ye ne de Türklere. Türkiye iyi bir yer güzel bir yer. Bizim isteğimiz hep birlikte güzel bir yaşam sürmek. Kürtler bu seçimde kesinlikle aktör olmalı.

Teröristlerin güç savaşı

Cemil Bayık ve arkadaşları Öcalan'ın bir çok defa doğruluğunu bir kenara bırakıp reddettiler ve kendi meşruiyetini çıkmaza soktular. Onun için diyorum ki bu kesinlikle bir başkaldırış ve kesinlikle meşru değildir. Ve söyledikleri iyi de olsa kötüde olsa kesin olarak meşru değildir. Kürtler hiçe sayamaz. Konuşmamızda da söyledim biz Öcalan'ı tanıyoruz. Her daim Kürtler Öcalan'ın söylediklerini her şeyden daha çok önemsiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
  1. İstanbul
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  3. Abdullah Öcalan
  4. PKK
  5. TRT
  6. trt kurdi
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  8. Kürt oyları
  9. kürtler kime oy verecek

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  • TÜRKİYENİN GELECEĞİTÜRKİYENİN GELECEĞİ1 sa önce
    amaca ulaşıncaya kadar amaca ulaşmak için her yol mubahtır hükmü gereği makam sahipleri koltuk savaşına türkiyeyi pkkya sattı önümüzdeki yıllar sizlerin iktidarına şahit olacaktır alemler ama allah için bu son nokta değil dininden dönen yok edilir yerine allahı seven allahın da sevdiği kullar getirilir bu yok ediliş ne zaman ne şekilde gerçekleşir bilmiyorum beni de ilgilendirmez zaten bana düşen her hal ve şart altında allah ve rasulüyle beraber olmaktır allha emnet olun
  • YARINLARIN TÜRKİYESİYARINLARIN TÜRKİYESİ1 sa önce
    istnbulda apo ile hdp arasında kıyasıya bir yarış var bakalım koltuğa kim oturacak 5 yıllığın istanbulun çöpünü aponun aadamı mı toplaayacak yoksa demirtaşın adamımı sonra bu denklem genel seçimlerde daha da büyüyerek türkiyenin önüne çıkacak akil adamlar başlayacaklar pkk öldürerek mğlup edilmez siz pkklıları öldürünce pkk türkiyede zafere ulaştı diye OLAY ÖYLE DEĞİL AKİL ADAMLAR LLAH ALLAH VE RASULÜNÜ ÇİĞNEYENİ ALLAHTAN VE RASULÜNDEN DAHA BÜYÜK VE TEMİZ VARLIKLARIN ELİNE TERKEDER allah emanet olun
  • selamselam1 sa önce
    Kimler kimlerle beraber
  • sukrusukru1 sa önce
    Nasıl söz vermedi.Sezailer buldanlar boşunamı sansara destek için biryerlerini yırtıyor.Milyonlarca geliri olan isparkı verecek daha ne istiyorlarAmma aç gözlüdürler bunlar.İsparkta binlerce PKK militanını istihdam edecekler,Ama daha fazlasının peşindeler.Ballı ihaleler istiyorlar yani.

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