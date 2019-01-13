Teröristbaşı Öcalan ailesiyle görüştü

Kandil’in partisi HDP’nin Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıkladı.

Ömer Öcalan, söz konusu görüşmenin 'sağlık ve yaşam hakkının bilgilendirilmesine yönelik olduğunu, görüşmenin tecrit durumuyla ilgili olmadığını' belirtti.

HDP açıklama yaptı

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.