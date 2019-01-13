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Teröristbaşı Öcalan ailesiyle görüştü

HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, kardeşi Mehmet Öcalan ile 2,5 yıl sonra görüştüğünü belirtti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan HDP, Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

13 Ocak 2019 Pazar 14:47
Teröristbaşı Öcalan ailesiyle görüştü

Kandil’in partisi HDP’nin Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıkladı.

Ömer Öcalan, söz konusu görüşmenin 'sağlık ve yaşam hakkının bilgilendirilmesine yönelik olduğunu, görüşmenin tecrit durumuyla ilgili olmadığını' belirtti.

HDP açıklama yaptı

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 14:47
  1. Ömer Öcalan
  2. Abdullah Öcalan
  3. Mehmet Öcalan

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