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Dünya Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit! "Anlaşmaya uyulmazsa..."
Dünya

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit! "Anlaşmaya uyulmazsa..."

Terör örgütü PKK'ya bağlı DSG'nin sözde üst düzey komutanı Mazlum Kobani, Rusya'nın "hilelere başvurduğunu" söyleyerek, "Anlaşmaya uymazlarsa Ruslarla her an yüzleşiriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:11:00 - 2020-10-23 09:14:31
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit! "Anlaşmaya uyulmazsa..."

Amerikan Foreign Policy dergisinde Amy Austin Holmes imzasıyla, teröristleri öven bir haber yayımlandı. Haberde, Rojava Özerk Yönetimi sekiz yıldır Esed rejimine meydan okuyarak kendi projesini hayata geçirdi, bölgenin DEAŞ saldırılarına ve Türkiye’nin çok sayıda müdahalesine direndi" benzeri tepki çeken ifadeler yer aldı.

Amy Austin Holmes yazısında, DSG sözde Genel Komutanı Mazlum Abdi ile gerçekleştirdiği röportaja da yer verdi.

Yazıya göre Abdi, gelecekte Suriye ordusunun bir parçası olmak istediklerini ama şu anki rejim ordusuna katılmak istemediklerini söyledi. DSG ve Özerk Yönetim olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını defalarca dile getirdiklerini belirten Abdi, projelerini Suriye'den bağımsız olmadığını aksine bu projeyi Suriye'nin diğer bölgelerinde de uygulamak istediklerini belirtti.

"Ruslarla yüzleşiriz"

Rusya'nın Şam ile Özerk Yönetim arasındaki müzakerelere aracılık ettiğine ancak şu ana kadar da Esed’in tek bir taviz vermeyi reddettiğine dikkat çeken yazar, bunun nedenini Mazlum Abdi’ye sordu.

Abdi, Rusya’nın adeta Kürtlerle rejimi bir araya getirmek için uğraştığı izlenimi oluşturmak istediğini fakat aslında böyle bir şey olmadığını savundu.

Teröristbaşı Mazlum Kobani ayrıca, “Rusları istediğimiz için değil, ABD güçleri geri çekildiği için kabul ettik. Rusların bu bölgeye girmeleri için ön koşul rejimle değil, bizimle (DSG koordine halinde kalmalarıydı. Bu yüzden anlaşmaya uymazlarsa Ruslarla her an yüzleşiriz” diye konuştu.

"Ruslar hile yapıyor"

Ruslar DSG’nin misafiri, devriyelerinde onlara eşlik ediyoruz” diyen Abdi, Özek Yönetim kendilerine boyun eğmediği için Rusların farklı hilelere başvurduğunu ileri sürdü.

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