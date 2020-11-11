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Gündem Teröristbaşı Mazlum Abdi yeni sahibini cilalayıp çağrı yaptı
Gündem

Teröristbaşı Mazlum Abdi yeni sahibini cilalayıp çağrı yaptı

Terör örgütü PKK'ya bağlı DSG'nin sözde üst düzey komutanı Mazlum Abdi, ABD'de seçimleri kazanan Joe Biden'ı cilalayarak kendilerine daha fazla asker gönderilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:23:00 - 2020-11-11 14:24:08
Teröristbaşı Mazlum Abdi yeni sahibini cilalayıp çağrı yaptı

Terör örgütü PKK'ya bağlı DSG'nin sözde üst düzey komutanı Mazlum Abdi, Donald Trump'tan sonra yönetime geçecek olan Joe Biden'ı cilaladı. Henüz göreve bile başlamayan Biden'dan övgü dolu sözlerle söz eden Kobani yeni ABD başkanına da çağrıda bulundu.

'ABD bize daha fazla asker göndersin'

Yeni göreve gelecek ABD başkanını yıkayıp yağlamasının ardından sadede gelen teröristbaşı Abdi, DAEŞ'e karşı mücadeleyi bahane ederek ABD'nin yeni yönetiminden yardım dilendi. ABD'den daha kendilerine daha fazla asker göndermesini isteyen teröristbaşı Abdi, “Öncelikle teröre karşı birlikte yürüttüğümüz bu savaşı birlikte bitirmeliyiz. DAİŞ’i hâlâ bir tehlike olarak görüyoruz. Rejim bölgesinde kampları var, sınırın doğusunda Irak çölünde de kampları var. Finansman sıkıntıları yok, para bulabiliyorlar, savaşçı bulma ve eğitme olanakları var ve her yere gönderebiliyorlar, sempatizanları var. Dolayısıyla ABD’nin buraya daha fazla asker göndermesi gerekiyor. Mevcut sayının iki katı kadar” ifadelerini kullandı.

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