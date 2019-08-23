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Teröristbaşı Karayılan kaos çıkarmak istedi! Kimse iplemedi

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınması sonrası PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan, örgüt bağlantılı internet sitesinden halka 'sokak' çağrısı yaptı. Teröristbaşının eylem çağrısı bölge halkı tarafından dikkate alınmadı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:31
Teröristbaşı Karayılan kaos çıkarmak istedi! Kimse iplemedi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemleri doğrultusundaki uygulamaları nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması ve bu belediyelere görevlendirme yapılmasının ardından bölücü terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri harekete geçti.

Terör örgütünün sözde yürütme komitesi üyesi Karayılan">Murat Karayılan, terör örgütünün yayın organı olan bir internet sitesine yaptığı, bölge halkını sokağa dökmeye yönelik kaos, tehdit ve şiddet içerikli açıklaması ile görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına sahip çıktı. Sokak eylemlerinin sadece bu üç ille sınırla kalmamasını, tüm illere yayılmasını isteyen Karayılan, alınan karara itirazlarını dile getiren tüm kesimleri de bu direnişe destek vermeye çağırdı.

Terör örgütü elebaşlarından Karayılan'ın yanı sıra örgütün diğer sözde yöneticileri de halkı sokağa davet eden çağrılar yaptı ancak bu eylem çağrıları, terörün yıllardır mağdur ettiği bölge halkında karşılık bulmadı.

Üç büyükşehire görevlendirme

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle 19 Ağustos Pazartesi günü görevden uzaklaştırılmıştı.

Kararın ardından Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:31
  1. Murat Karayılan
  2. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
  3. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
  4. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan

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