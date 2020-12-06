Teröristbaşı Karayılan, kandırılan çocukları kurşuna dizdi!

Sabah'tan Sırrıberk Aslan'ın haberine göre, Kandil'de bulunan ve 10 milyon liralık kırmızı kategoride aranan 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın güvenlik güçlerine sığınmak için Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarken yakalanan 4 teröristi Amerikan yapımı M-16 otomatik tüfekle kendi elleriyle kurşuna dizerek infaz etti.

Kaçmayı başaran 27 yaşındaki terörist anlattı

Örgüt infazı bir yıl gizledikten sonra "Askerin operasyonunda öldüler" diyerek her zamanki gibi yalana başvurdu. Kandil'de bulunan PKK kampından kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Behzat B. kod adlı (27) teröristin ifadesi, örgüt elebaşının yalanını deşifre etti.

Ellerini ve ayaklarını bağladı

Edinilen son dakika bilgisine göre Hakkâri Yüksekova'dan 5 yıl önce kandırılarak götürüldüğü örgütten ekim ayında kaçan Behzat B. kod adlı terörist örgüt içinde yaşadıklarını anlatarak, "Geçtiğimiz yıl mart ayında Irak'ın kuzeyi ile İran sınır hattında bulunan kamptan kaçarken yakalanan Argeş Piri, Mervan Serhat, Gelhat Beritan ve Reşo Kuri kod adıyla tanıdığım örgüt mensuplarını elleri ve ayaklarından bağlayıp bir mağara içine koydular.

20 korumayla geldi ve eline aldığı silahla kurşuna dizdi

Terörist Murat Karayılan 3 gün sonra 20'den fazla korumasıyla kampa geldi. Kampta bulunan 55-60 kişiyi toplayıp bir çember şekline aldırdılar. Mağaradaki 4 kişiyi sürükleyerek bu çemberin ortasına getirdiler. Murat Karayılan elindeki M-16 silahı ile tarayarak infaz etti. Bize dönüp 'Bu sonuç hepinize ders olsun' diyerek bağırıp gitti.

Aileler çocuklarının peşine düşünce...

İnfaz edilenlerin ailelerinin, çocuklarının akıbetlerini sormaya başladığını duydum" ifadelerini kullandı. İstihbarat birimleri bu ifade üzerine yaptıkları detaylı çalışmada infaz edilen teröristlerle ilgili Murat Karayılan'ın terör örgütünün yayın organlarında, "23 Nisan 2019'da askerin hava saldırısında öldüler" deyip timsah gözyaşı döktüğünü belirledi.

Teslim olan PKK'lı öldürülenlerin kimliğini teşhis etti

İnfaz edilen Argeş Piri kod adlı Şadi Önal, Mervan Serhat kod adlı Adem Akyol, Gelhat Beritan kod adlı Şervan Atilla ve Reşo Kuri kod adlı Ayetullah Cengiz'in fotoğrafları, teslim olan Behzat B. kod adlı terörist A.Ş. tarafından teşhis edildi.

Terör örgütünde infazlar sıradanlaştı

Eli kanlı terör örgütü PKK'da infazlar çok uzun yıllardır sıradanlaşmış durumda. Hata yapan, terör elebaşlarının emirlerini sorgulayan, teslim olmak isteyen, tecavüze direnen çok sayıda terörist, kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşlarının bizzat ya da verdiği talimatlarla öldürülüyor. Bu infazlar kaçmayı başaran teröristler tarafından ifşa ediliyordu.