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Gündem Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı
Gündem

Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını her fırsatta FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin diğer isimleri yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde yayınlanan bu şok görüntülerle ilgili acaba ne diyecek? Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı…

Yeniakit Publisher
2020-09-13 21:05:00 -
Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

15 Temmuz darbe ve işgal girişimi için ‘kontrollü darbe’ ifadesini kullanan ve Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpası sonrasında CHP’nin koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşı Fetullah Gülen’in bu şok sözlerini nasıl değerlendirecek?

Kemal Kılıçdaroğlu bu görüntülere ne diyecek?

Türkiye’nin en önemli avukatlarından Serhat Pak, canlı yayında FETO’ya ait bomba görüntüleri paylaşacak ve arka planını deşifre ediyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde FETÖ lideri Fetullah Gülen’in Türkiye’ye bomba gibi düşecek görüntüler yayınlanıyor. 

Türk medyasında ilk kez ‘Ülke Gündemi’nde yayınlanıyor

Pensilvanya’daki ikamet eden teröristbaşının skandal görüşmesine ait görüntüler Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde yayınlanarak arka planı deşifre ediliyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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