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Gündem Teröristbaşı Gülen zehirlendi ve öldü iddiası! AA yetkilisi açıklama yaptı
Gündem

Teröristbaşı Gülen zehirlendi ve öldü iddiası! AA yetkilisi açıklama yaptı

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in dün gece zehirlendiği ve öldüğü iddiası ortaya atıldı. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 22:39:00 -
Teröristbaşı Gülen zehirlendi ve öldü iddiası! AA yetkilisi açıklama yaptı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve öldüğü, onu zehirleyen kişinin de öldürüldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

"FETÖ'nün zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz." diyen Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"Çiftlikte bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez"

Copur, sözlerinin devamında "Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız." açıklamasında bulundu.

'Son bir not'

Açıklamalarının sonunda Copur, ''Son bir not: Bugünkü gelişmelerin de ötesinde ABD'deki görev sürem içinde en çok flaşını vermek isteyeceğim haber şu olurdu: "FETÖ elebaşı Gülen öldü." ifadelerine yer verdi.

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