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Gündem

Teröristbaşı Fetullah Gülen'le Emre Uslu birbirine girdi

FETÖ'cü Emre Uslu'nun koronavirüsle ilgili saçma sözlerinin ardından teröristbaşı Fetullah Gülen tepki gösterdi.

2020-04-24 08:55:00 -
Teröristbaşı Fetullah Gülen'le Emre Uslu birbirine girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı esir aldı. Salgının çıkış noktası ise çeşitli iddialarla tartışılmaya devam ediliyor.

Türkiye'de ise 11 Mart 2020'de ilk koronavirüsü vakası görüldü.

FETÖ firarisi eski Taraf yazarı Emre Uslu, sosyal medya hesabından, tüm dünyadaki salgının sanki sadece Türkiye’de olmuş gibi yazarak “ilahi adaletin tecellisi” ifadelerini kullanmıştı.

Uslu, "TR özelinde olanların ilahi Adaletin tecellisi olduğu o kadar açık ki görmemek için kör olmak lazım; masumların ocaklarına ateş saldılar, Allah ocaklarına korona ateşi saldı, gaybubete zorladılar Allah herkesi gaybubete tıktı, mallarına çöktüler Allah ekonomilerini çökertti." demişti.

Firari FETÖ’cü Uslu’nun Türkiye’yi hedef alan ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan salgınla ilgili sözleri tepkilere neden olmuştu.

Örgüt birbirine girdi

FETÖ’cü Emre Uslu’nun o sözleri, örgütün birbirine girmesine neden oldu.

ABD'nin kucağındaki teröristbaşı Fetullah Gülen de son yayımlanan videosunda isim vermeden Uslu’nun o sözlerini eleştirdi. 

Gülen, örgüt içindeki kavgaya ilişkin şunları kaydetti: “Bu arada, ‘Falanlar filanlara zulmetmişlerdi de, filanlar haksızlıkta bulunmuşlardı da, dolayısıyla onların bu zulümlerinden dolayı geldi!’ gibi düşünce ve sözler ile bunları başkalarına fatura etmek suretiyle işin içinden sıyrılmaya çalışmamak lazım. Bu türlü bela ve musibetlerde -antrparantez arz ediyorum- elden geldiğince, insan, her şeyi kendinden bilmeli."

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Yorumlar

sizofren savar

APTAL EMRE KORONA VİRUSU FETOCULERİN EVİNE GİRMİYOR MU? FETOCULER AŞILIMI? KAC TANE FETOCU AMERİKADA CORONADAN GEBERDİ..ACIKLASANA..
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mehmet soylu

ikiside troyçaka çocuğudur. bunlara inananlarda onların çocuğudur
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