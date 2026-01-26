  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen neler söyledi neler…! “Türkiye orta doğu bataklığını kurutmaya talip bir güneş” ASELSAN, NATO’nun taşınabilir hava savunma kabiliyetine katkı sunacak Nato'ya sihirli dokunuş Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı zihinlerinde bölücülük var Altın ve gümüş çok yüksekten uçmaya devam ediyor Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak" Başarı dileğinde bulundu! Saadet lideri, Erbakan’ı boncuk boncuk terletenleri ziyaret etti DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor! Küresel krize meydan okuduk! İhracatta şahlanış devri başladı
Dünya 72 saat boyunca ağaca sarılı kaldı! Guinness rekorunu kırdı
Dünya

72 saat boyunca ağaca sarılı kaldı! Guinness rekorunu kırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
72 saat boyunca ağaca sarılı kaldı! Guinness rekorunu kırdı

Truphena Muthoni isimli Kenyalı aktivist 72 saat ağaca sarılarak Guinness rekorunu kırdı. Bu rekor son olarak olarak 2024’te Ugandalı Faith Patricia Ariokot tarafından 16 saat 6 saniye ile kırılmıştı.

Kenyalı aktivist Truphena Muthoni 72 saat ağaca sarılarak Guinness rekorunu kırdı 

Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, 3 gün boyunca bir ağaca sarılarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Guinness Dünya Rekorları, Muthoni'nin başarısını “Kenya'lı tutkulu bir çevre aktivisti, üç gün boyunca bir ağaca sarılmak suretiyle Dünya'yı korumak konusunda güçlü bir mesaj verdi.” şeklinde tanımladı.

Muthoni, 72 saat ağaca sarılarak Guinness rekorunu kırmış oldu.

Bu rekor son olarak olarak 2024’te Ugandalı Faith Patricia Ariokot tarafından 16 saat 6 saniye ile kırılmıştı.

Güney Afrika’da sel felaketi: Üç ülkede can kaybı 100’ü aştı
Güney Afrika’da sel felaketi: Üç ülkede can kaybı 100’ü aştı

Gündem

Güney Afrika’da sel felaketi: Üç ülkede can kaybı 100’ü aştı

Güney Afrika’da katliam gibi kaza: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 14 çocuk can verdi!
Güney Afrika’da katliam gibi kaza: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 14 çocuk can verdi!

Dünya

Güney Afrika’da katliam gibi kaza: Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 14 çocuk can verdi!

Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!
Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!

Dünya

Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!

Güney Afrika’da iki ayrı silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika’da iki ayrı silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Güney Afrika’da iki ayrı silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Afrika’da "çete" alarmı!
Afrika’da "çete" alarmı!

Dünya

Afrika’da "çete" alarmı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23