72 saat boyunca ağaca sarılı kaldı! Guinness rekorunu kırdı

Kenyalı aktivist Truphena Muthoni 72 saat ağaca sarılarak Guinness rekorunu kırdı

Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, 3 gün boyunca bir ağaca sarılarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Guinness Dünya Rekorları, Muthoni'nin başarısını “Kenya'lı tutkulu bir çevre aktivisti, üç gün boyunca bir ağaca sarılmak suretiyle Dünya'yı korumak konusunda güçlü bir mesaj verdi.” şeklinde tanımladı.

Bu rekor son olarak olarak 2024’te Ugandalı Faith Patricia Ariokot tarafından 16 saat 6 saniye ile kırılmıştı.