Kimse söylemiyor 2026'da moda: Bu ayakkabılar! 3 yıl sonra altın değerinde hazine olabilir!

Moda dünyası, unuttuğumuz bir şeyi bize "yeni" diye satma sanatıdır. Kimse söylemiyor ama dolabınızdaki en demode parça, sadece 3 yıl sonra en "cool" parçanız olabilir. 2026'nın öne çıkan moda parçası ise file babetler... Çoğumuz modayı sadece podyumlar, dergi kapakları veya vitrinlerdeki renk uyumundan ibaret sanıyoruz. Ancak işin mutfağında, dev markaların ve trend belirleyicilerin fısıldamadığı bir gerçek var: Moda, kıyafetlerle değil, duygularımızla ilgili bir mühendisliktir. Mesh (File) Babetler" 2026'nın mutlak galibi ilan edildi.