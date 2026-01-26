  • İSTANBUL
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Kimse söylemiyor 2026'da moda: Bu ayakkabılar! 3 yıl sonra altın değerinde hazine olabilir!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kimse söylemiyor 2026'da moda: Bu ayakkabılar! 3 yıl sonra altın değerinde hazine olabilir!

Sokak modasında bu sefer biri file biri de görünen bu ayakkabılar 3 yıl sonra altın değerinde hazine olabilir! Hazırlanın file babetler geri dönüyor. İşte 2026 modası...

#1
Foto - Kimse söylemiyor 2026'da moda: Bu ayakkabılar! 3 yıl sonra altın değerinde hazine olabilir!

Sokak modasında büyük bir değişim kapıda ve bu sefer değişim sandığınız kadar yüksek topuklu değil. Eğer son birkaç haftadır vitrinlerin arka sıralarında, file benzeri, içi görünen o tuhaf ayakkabıları görmeye başladıysanız hazırlanın file babetler geri dönüyor. İşte 2026 modasından esintiler…

#2
Foto - Kimse söylemiyor 2026'da moda: Bu ayakkabılar! 3 yıl sonra altın değerinde hazine olabilir!

Moda dünyası, unuttuğumuz bir şeyi bize "yeni" diye satma sanatıdır. Kimse söylemiyor ama dolabınızdaki en demode parça, sadece 3 yıl sonra en "cool" parçanız olabilir. 2026'nın öne çıkan moda parçası ise file babetler... Çoğumuz modayı sadece podyumlar, dergi kapakları veya vitrinlerdeki renk uyumundan ibaret sanıyoruz. Ancak işin mutfağında, dev markaların ve trend belirleyicilerin fısıldamadığı bir gerçek var: Moda, kıyafetlerle değil, duygularımızla ilgili bir mühendisliktir. Mesh (File) Babetler" 2026'nın mutlak galibi ilan edildi.

#3
Foto - Kimse söylemiyor 2026'da moda: Bu ayakkabılar! 3 yıl sonra altın değerinde hazine olabilir!

1. "Çıplak Ayak" İllüzyonu Yeni Lüksümüz 2026 modası "yokmuş gibi" hissettiren parçalar üzerine kurulu. Şeffaf file babetler, ayağınızda hiçbir şey yokmuş hissi verirken, üzerine eklenen taş ve nakış detaylarıyla aslında "çabasız şıklığın" zirvesini temsil ediyor. Kimse söylemiyor ama bu ayakkabılar, kaba sneaker (çirkin ayakkabı) dönemini resmen tarihe gömdü. 2. Sadece Ayakkabı Değil, Bir Mühendislik Harikası İlk bakışta "dayanıksız" gibi duran bu parçalar, aslında 2026 teknolojisiyle üretilen yüksek dayanıklı polimer ipliklerden yapılıyor. Markalar bunu söylemiyor ama bu babetler, ayak anatomisini en sağlıklı tutan ve terleme sorununu sıfıra indiren tek moda ikonu.

#4
Foto - Kimse söylemiyor 2026'da moda: Bu ayakkabılar! 3 yıl sonra altın değerinde hazine olabilir!

3. Nasıl Kombinleniyor? Bu parçayı kimse tek başına giymiyor! 2026'nın gizli kuralı: File babetlerin içine giyilen neon renkli veya dantelli ince çoraplar. Moda editörleri henüz bunu manşet yapmadı ancak podyumların arka kulisinde tüm stilistler bu "çift katmanlı" görünüm için hazırlık yapıyor. 4. Yatırım Tavsiyesi: Gümüş ve Metalik Detaylar Eğer bu trende dahil olacaksanız, siyahı pas geçin. 2026'nın asıl yıldızı metalik gri ve gümüş yansımalı fileler. Kimse söylemiyor ama bu parçaların fiyatı, bahar aylarında talep patlaması yaşandığında iki katına çıkacak. Herkes hala kalın tabanlı spor ayakkabı giyerken, moda öncüleri sessizce bu parçaya geçiş yaptı. Neden mi? Ayakta yokmuş gibi hissettiriyor (Gerçek konfor). Hem jeanlerin altına hem gece elbiselerine uyum sağlıyor. 2026'nın "sessiz lüks" akımının en somut parçası.

Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537
Gündem

Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537

Yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi gerekçeli kararı..
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Dünya

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef aldı. Trump "Çin, bir zamanlar büyük bir ü..
Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"
Dünya

Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"

Türkiye'de silinen Suriye'de bozguna uğrayan PKK/YPG, İslami değerlere saldırmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda PKK’lı bir ..
Skandal video! Samsun’da polise küfür edip "Hadi bulun beni" dedi, sonra bakın ne oldu
Gündem

Skandal video! Samsun’da polise küfür edip “Hadi bulun beni” dedi, sonra bakın ne oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal medya hesabından polisi hedef alarak küfür içerikli video paylaşan ve "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Gündem

4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu öncesi partiye yeni katılan belediye başkanlarına rozetleri takıldı. Buna göre, Konya Çumra Belediye..
