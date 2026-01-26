  • İSTANBUL
Başarı dileğinde bulundu! Saadet lideri, Erbakan'ı boncuk boncuk terletenleri ziyaret etti

Başarı dileğinde bulundu! Saadet lideri, Erbakan’ı boncuk boncuk terletenleri ziyaret etti

28 Şubat sürecinde Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’a küfredecek ve omuz atacak kadar ileri giden kemalist vesayetin baş aktörü CHP, ne hikmetse bugün milli görüşçü olduğunu iddia edenlerin el üstünde tuttuğu bir parti haline geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bugün CHP Genel Merkezi’ne giderek Özgür Özel ile görüştü. Arıkan Özel’e başarı dileğinde bulundu!..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ardından yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e başarı dileğinde bulunduklarını söyledi.

Muhalefet partilerinin Türkiye'nin her yerini gezerek emekli maaşları konusunda nabız tuttuğunu belirten Arıkan, "Artık çalışmak ya da çalışmamak, insanların onurlu bir şekilde yaşamını garanti altına almayan bir sürece geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, prim ödeme günlerine göre emekli maaşlarında kademeli artış yapılmasına yönelik partisinin Meclis'te teklif sunduğunu hatırlatarak, "Emekli maaşları sorunu, onlarca problemden biri. Türkiye'de çözülmeyi bekleyen birçok sorun var. Biz de bunları dillendirmeye, gündemde tutmaya, iktidarı bu noktada harekete geçirmek için çalışma yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

