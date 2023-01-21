Terörist yardakçısı Hasan Cemal, "b.k çukuru"nda debelenmeye devam ediyor! Erdoğan'ı o kirli ağzına alma

"Türkiye diktatörlüğün eşiğinde" kapağıyla çıkan küstah The Economist dergisine Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal'den destek geldi.

Kendi yuvarlandığı "b.k" çukurunu görmeyip, "Erdoğan'ın bir kez daha seçim kazanması, Türkiye'yi 'cehennem çukuru'na yuvarlar" herzesini yumurtlayan Cemal, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında özetle şu zırvaları tekrarladı:

"İngiliz The Economist dergisi son sayısında,

Türkiye'nin "diktatörlüğün eşiğinde"

olduğunu belirtti.

"Erdoğan’ı uçurumun kenarından

çekmek için henüz geç değil"

ifadesini kullanan dergi,

Batılı liderlere çağrı yaptı,

Erdoğan'a karşı seslerini yükseltmelerini istedi.

(...) The Economist'in tespitleri

yerinde ama malum tespitler... (...)

Biz Erdoğan'la idare edemeyiz;

çünkü tam demokrasi istiyoruz,

Cumhuriyetimizi

birinci sınıf demokrasi ile

taçlandırmak istiyoruz.

Evet, diktatörlüğün eşiğindeki

Türkiye'yi bu felaketten kurtarmak

Türkiye'li demokratların işi.

Bunun için de bir demokrasi ittifakı

bir yıldır oluşum halinde...

Bu ittifak, The Economist'in de belirttiği gibi,

ortak bir cumhurbaşkanı adayı

üstünde anlaşırsa,

Türkiye uçurumun kenarından döner."