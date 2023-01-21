Terörist yardakçısı Hasan Cemal, "b.k çukuru"nda debelenmeye devam ediyor! Erdoğan'ı o kirli ağzına alma
"Türkiye diktatörlüğün eşiğinde" kapağıyla çıkan küstah The Economist dergisine Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal'den destek geldi.
"Türkiye diktatörlüğün eşiğinde" kapağıyla çıkan küstah The Economist dergisine Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal'den destek geldi.
Kendi yuvarlandığı "b.k" çukurunu görmeyip, "Erdoğan'ın bir kez daha seçim kazanması, Türkiye'yi 'cehennem çukuru'na yuvarlar" herzesini yumurtlayan Cemal, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında özetle şu zırvaları tekrarladı:
"İngiliz The Economist dergisi son sayısında,
Türkiye'nin "diktatörlüğün eşiğinde"
olduğunu belirtti.
"Erdoğan’ı uçurumun kenarından
çekmek için henüz geç değil"
ifadesini kullanan dergi,
Batılı liderlere çağrı yaptı,
Erdoğan'a karşı seslerini yükseltmelerini istedi.
(...) The Economist'in tespitleri
yerinde ama malum tespitler... (...)
Biz Erdoğan'la idare edemeyiz;
çünkü tam demokrasi istiyoruz,
Cumhuriyetimizi
birinci sınıf demokrasi ile
taçlandırmak istiyoruz.
Evet, diktatörlüğün eşiğindeki
Türkiye'yi bu felaketten kurtarmak
Türkiye'li demokratların işi.
Bunun için de bir demokrasi ittifakı
bir yıldır oluşum halinde...
Bu ittifak, The Economist'in de belirttiği gibi,
ortak bir cumhurbaşkanı adayı
üstünde anlaşırsa,
Türkiye uçurumun kenarından döner."