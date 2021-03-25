Terörist sevici CHP'li Kaftancıoğlu provokasyon peşinde: Kadınları o platforma davet etti

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Terörist ve eşcinsel sevici CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra kadınları ve eşcinsel sapkınları kışkırtma çabalarına devam ediyor.

Provokasyon peşinde!

CHP'li terörist sevici Kaftancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi Dayanışma Ağı adında bir oluşuma girişti. Kadınları bu oluşuma destek vermeye çağırarak provoke eden Kaftancıoğlu, "İstanbul Sözleşmesi, İstanbul birleşmesi olacak." dedi.

'Genç evlilik mağdurlarını da hedef aldı'

Açıklamasında genç evlilik mağdurlarını da hedef alan terörist sevici Kaftancıoğlu, eşcinsel sapkınları meşrulaştıran, ahlak yapımızı ifsad eden fesat sözleşmesini desteklemeyi sürdürdü. Terörist sevici Kaftancıoğlu, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na oy veren kadınların da İstanbul Sözleşmesi'ni desteklediğini öne sürerek şunları söyledi:

"Araştırmamıza göre Cumhur ittifakına oy veren kadınların yüzde 68’i İstanbul Sözleşmesi’nden yana. Bu sözleşme bize gösteriyor ki bu toplumun vicdanı, hükümetin kara propagandasından çok daha büyük. İşte bu toplumun vicdanına inanıyor ve güveniyoruz. İstanbul Sözleşmesi bir kağıt parçası değil bu umutsuzluk içinde biz kadınların güvencesi."

'Asla pes etmeyeceğiz'

"Son 2 günde en az 6 kadının öldürüldüğü bir ortamda İstanbul Sözleşmesi’ni anlatmak durumundayız. Tek adam bir gece yarısını operasyonuyla yine sözünden döndü. Asla pes etmeyeceğiz. Kıyafeti, siyasi görüşü farklı olsa da çözümde ortaklaşan bütün kadınları İstanbul Sözleşmesi’nden buluşturacağız. İstanbul Sözleşmesi İstanbul Birleşmesi olacak."