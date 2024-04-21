Terörist Sevici Ayşen Şahin saçının boyasına ayakkabısının fiyatına bakmadan mütevaziliğe soyundu

PKK’ya katılanların ailelerini devletin arayarak çocuklarının teslim olması noktasında çağrıda bulunmalarına karşı çıkan terörist Sevici Ayşen Şahin saçının boyasına ayakkabısının fiyatına bakmadan Halk TV canlı yayınında mütevaziliğe soyundu.

Şahin'in açıklamaları şöyle:

Rolex, Maldivler ve ıstakoz üzerinden yapılan eleştiriler bence mış gibi yapmaktır. Biz Yeşil İklim Zirvesi'ne özel jetlerle ve konvoylarla gitmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Emine Erdoğan'ın çantasının fiyatını yazan Erdal İmre'ye Cumhurbaşkanı'nın eşine güzel vasıf etmemekten yani övmemekten yargılandı. Taklit diyenlerse ikinci bir hukukluk. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş özel jetle Mardin'e gidiyor. İktidarın özeti bu AK Partili olmanın özeti bu. 3 yıl önce zenginliği gösteriyorlardı. Genel bir kabulu vardı. Bunu eleştirtmezlerdi. Bu seçimin üzerine verdikleri mesaj biraz ağır şampiyonlar diyorlar. Yanlışlıkla olan kareler felan filan değil bunlar. Yapısı bu iktidarın şahşaha şatafat.

PKK’ya katılanların ailelerini devletin arayarak çocuklarının teslim olması noktasında çağrıda bulunmalarına karşı çıkmıştı

Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin, CHP’nin Halk TV ekranlarında bir skandala daha imza atmıştı. Konuk olduğu televizyon programında terör örgütü PKK’ya katılanların ailelerini devletin arayarak çocuklarının teslim olması noktasında çağrıda bulunmalarına karşı çıkmıştı. Şahin, o yayında şu skandal ifadeleri kullanmıştı: “18 yaşını geçen, reşit olan, dağdaki silahlı bir insanın ailesini devlet aramamalı, yanlış”

Otomatik gelen mesaja böyle karşılık verdi

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Skandallarla sıkça gündeme gelen Evrensel yazarı Ayşen Şahin, son olarak attığı iğrenç tweet’le hem cahilliğini ve hem de küfürbaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Kendisine doğalgaz faturasına ilişkin otomatik sistemle gönderilen mesaja karşılık veren Şahin, “Ne sağlığı be bu fiyata? Kazakla otur, 977 öde? Bir de utanmadan “Saygılarımızla” ha? yaşandı bitti saygısızca sıçayım saygınıza” dedi.

İşte o iğrenç sosyal medya paylaşımı: